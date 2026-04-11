Vince Gianluca Squadroni del team Recanati Gran premio podistico | 800 atleti da tutta Italia

Il Gran Premio Podistico Città di Senigallia si è svolto nel giorno di Pasquetta, attirando un numero record di circa 800 atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Senigallia, ha visto la vittoria di Gianluca Squadroni del team Recanati. La gara ha coinvolto atleti di diverse regioni e rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati del calendario locale.

Numero record di partecipanti al Gran Premio Podistico Città di Senigallia che si è svolto nel giorno di Pasquetta con la partecipazione di ben 800 atleti provenienti da tutta Italia per l’evento tradizionale organizzato dall’Atletica Senigallia. Ha vinto la prova competitiva di 10 chilometri, con partenza e arrivo – dopo aver attraversato il centro e il lungomare della Spiaggia di Velluto – allo stadio di atletica delle Saline Gianluca Squadroni (Grottini Team Recanati) con il tempo di 32:45. Al secondo posto si è classificato il vincitore della passata edizione, Mattia Franchini (Sef Stamura Ancona), con il crono di 33:29, seguito da Andrea Fiorani (Avis Castel San Pietro) che ha completato il podio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vince Gianluca Squadroni del team Recanati. Gran premio podistico: 800 atleti da tutta Italia Tennistavolo, atleti con o senza disabilità intellettive a Senigallia. "Special Olympics». Team da tutta ItaliaUna tre giorni di sport, agonismo, ma ancor più socialità ed inclusione, a conferma che lo sport può essere davvero una attività per tutti. Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella.