Vigilia contro il Napoli Cuesta | C' è stata un' evoluzione nel nostro gioco

Nella vigilia della partita contro il Napoli, il difensore ha commentato il percorso della squadra, sottolineando un miglioramento nel modo di giocare rispetto alle precedenti partite. Ha aggiunto che ogni esperienza viene analizzata per progredire, anche quella recente al Tardini, definita come negativa. La squadra si prepara quindi alla sfida, consapevole delle evoluzioni nel proprio stile di gioco.

“Di ogni esperienza che viviamo proviamo a imparare. Vogliamo andare oltre e migliorarci, l'ultima al Tardini è stata brutta. Con assoluta onestà il pubblico ha manifestato la sua opinione. Noi abbiamo cercato di imparare da quella lezione, per noi domani è un'opportunità per essere insieme e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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SERIE D | Zenelaj alla vigilia di Martina-Real Normanna: "Siamo sempre lì, ci crediamo tutti. Ora pensiamo solo a vincere domani" #martina #zenelaj #sport - facebook.com facebook

L’arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyc e capo della Chiesa greco cattolica #ucraina Shevchuk assicura la preghiera degli ucraini insieme al #Papa nella veglia per la pace di stasera. Un momento che arriva alla vigilia della Pasqua di rito orientale x.com