Vieri spiato nel caso Equalize | Interferenze nella mia vita privata agirò per vie legali

Christian Vieri ha commentato le notizie riguardanti il suo coinvolgimento nel caso ‘Equalize’, riferendo di aver subito interferenze nella vita privata. Il calciatore ha dichiarato che intende intraprendere azioni legali contro l’agenzia investigativa coinvolta, accusata di aver divulgato informazioni riservate senza autorizzazione. La vicenda riguarda presunte attività di dossieraggio che avrebbero coinvolto il suo nome e la sua sfera personale.

Christian Vieri si è espresso in relazione al presunto dossieraggio svolto a suo danno nel caso ‘Equalize’, l’agenzia investigativa accusata di aver diffuso informazioni riservate. “Per tramite del proprio legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, comunica, nella sua qualità di parte offesa, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Caso Equalize, Vieri va all’attacco: "Vita privata violata, azione legale"MILANO L’ex bomber Christian Vieri è il primo tra i vip spiati a farsi avanti, annunciando una azione legale per "l’illecita interferenza nella sua... Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privataIl giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni,... Temi più discussi: Caso Equalize, tra gli spiati anche Corona, Bobo Vieri e Ricky Tognazzi; Scandalo Equalize: spunta il nome di Christian Vieri tra i vip spiati. Così funzionava la centrale dei dossier; Bobo Vieri spiato da Equalize, la reazione dell’ex calciatore: Mi tutelerò; Equalize, i vip spiati nello scandalo dossier: da Selvaggia Lucarelli a Fabrizio Corona e Christian Vieri. Vieri spiato nel caso Equalize: Interferenze nella mia vita privata, agirò per vie legaliL'ex attaccante lo ha fatto sapere tramite il proprio avvocato, Danilo Buongiorno, in una nota ... milanotoday.it Bobo Vieri spiato da Equalize, la reazione dell’ex calciatore: Mi tuteleròL’ex nerazzurro ha dato mandato al suo legale per un’azione legale. Il suo nome è apparso in un lungo elenco di accessi nel 2024 alla banca dati Sdi delle ... milano.repubblica.it Bobo Vieri spiato da Equalize, la reazione dell’ex calciatore: “Mi tutelerò” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Dal carnet delle centinaia di dossierati dalla banda di spioni di Equalize saltano fuori nomi inaspettati. C’è la giornalista del Fatto Selvaggia Lucarelli, l’ex calciatore Bobo Vieri, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ma anche l’ex moglie di Paolo Bonolis, il gio - facebook.com facebook