VIDEO Velodromo di Rio in fiamme | distrutto il tetto dell’impianto olimpico

Un vasto incendio ha colpito il velodromo di Rio de Janeiro, causando la distruzione del tetto dell’impianto olimpico. L’incendio ha interessato una struttura che aveva ospitato le gare di ciclismo su pista durante le Olimpiadi del 2016. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Un incendio di grandi dimensioni ha devastato il velodromo di Rio de Janeiro, uno degli impianti simbolo delle Olimpiadi 2016. Le fiamme hanno distrutto la copertura e generato immagini spettacolari diffuse rapidamente sui social. Già colpita in passato da episodi simili, la struttura torna al centro dell’attenzione per problemi di sicurezza e manutenzione. (X@chematierra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Velodromo di Rio in fiamme: distrutto il tetto dell’impianto olimpico Leggi anche: Tetto distrutto dalle fiamme. Dieci sfollati I proventi dell'impianto fotovoltaico per sistemare il tetto della scuola dell'infanzia di AcquapendenteAd Acquapendente i proventi derivanti dalla compensazione relativa a un impianto fotovoltaico autorizzato sul territorio comunale destinati alla... Temi più discussi: SportMediaset: Rio de Janeiro, il tetto del velodromo avvolto nelle fiamme Video; Incendio al Parco Olimpico di Rio: il Velodromo avvolto dalle fiamme | Video; Incendio a Rio de Janeiro: a fuoco il Velodromo Olimpico; Un vasto incendio devasta il velodromo olimpico di Rio. Incendio al Parco Olimpico di Rio: il Velodromo avvolto dalle fiamme | VideoUn rogo di dimensioni imponenti ha illuminato la notte di Rio de Janeiro, mercoledì 8 aprile. La copertura del Velodromo della città, nel cuore del Parco Olimpico, ha preso fuoco e il rogo si è esteso ... tg.la7.it Rio de Janeiro, inferno al Parco Olimpico: in fiamme il velodromo, tetto distrutto in poche ore (Video)Le immagini mostrano le fiamme propagarsi rapidamente lungo la copertura a cupola, avvolgendo in pochi istanti l’intera struttura mentre il rogo si intensificava. ilmeteo.it Rio de Janeiro, inferno al Parco Olimpico: in fiamme il velodromo, tetto distrutto in poche ore (Video) - facebook.com facebook Incendio al Parco Olimpico di Rio: il Velodromo avvolto dalle fiamme | Video x.com