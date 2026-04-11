In vista delle prossime elezioni comunali, la candidata a sindaco ha annunciato di essere pronta a confermare ufficialmente la propria candidatura. Dopo aver ricevuto un ultimo appello dagli alleati, si attende la decisione definitiva che potrebbe essere comunicata a breve. La situazione politica locale si sta rapidamente evolvendo, con i vari attori impegnati a definire le proprie strategie in vista dell’appuntamento elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si muove lo scenario politico in vista delle elezioni comunali. Laura Nargi è pronta a sciogliere le riserve e ufficializzare la sua candidatura a sindaco della città. L’ex fascia tricolore annuncerà il proprio ritorno sulla scena lunedì, nel corso di una conferenza stampa in cui verrà presentato un progetto civico strutturato e articolato. A sostegno della candidatura ci saranno quattro liste: due direttamente riconducibili alla stessa Nargi e altre due promosse dall’area di Forza Italia, che – come già anticipato – scenderà in campo senza simboli ufficiali di partito. Un’operazione politica che vede il coinvolgimento di figure di riferimento come Livio Petitto e Angelo Antonio D’Agostino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ D’Agostino conferma Nargi sindaco: ultimo appello agli alleati

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