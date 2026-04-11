VIDEO | Bandiere amaranto per la partita Ecco dove comprarle

Centinaia di bandiere amaranto sono state preparate per la prossima partita, con l’obiettivo di decorare lo stadio e sostenere la squadra. L’iniziativa è promossa da Orgoglio Amaranto in collaborazione con i gruppi della Curva Sud, che invitano i tifosi a partecipare attivamente. Le bandiere sono disponibili per l’acquisto presso alcuni punti vendita indicati, per permettere a tutti di vivere il momento di supporto collettivo.