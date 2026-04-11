VIDEO | Bandiere amaranto per la partita Ecco dove comprarle
Centinaia di bandiere amaranto sono state preparate per la prossima partita, con l’obiettivo di decorare lo stadio e sostenere la squadra. L’iniziativa è promossa da Orgoglio Amaranto in collaborazione con i gruppi della Curva Sud, che invitano i tifosi a partecipare attivamente. Le bandiere sono disponibili per l’acquisto presso alcuni punti vendita indicati, per permettere a tutti di vivere il momento di supporto collettivo.
Centinaia di bandiere amaranto per colorare lo stadio e spingere il Cavallino. Questa la nuova iniziativa di Orgoglio Amaranto insieme ai gruppi della Curva Sud che invitano tutti i tifosi dell'Arezzo a vivere a pieno e insieme questo finale di campionato. In questi giorni sono disponibili le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo-Livorno, lo stadio sarà colorato d'amaranto. Pronte migliaia di bandiereMigliaia di bandiere per colorare lo stadio e lanciare un messaggio di fiducia alla squadra.
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