Vicenza scontro tra moto e autocarro | 38enne in rianimazione

A Vicenza, un incidente tra una motocicletta di grossa cilindrata e un autocarro ha causato il ricovero urgente di un uomo di 38 anni in rianimazione. L’incidente è avvenuto in seguito a un violento impatto tra i due veicoli, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra una motocicletta di grossa cilindrata e un autocarro ha costretto il 38enne che la guidava a un trasferimento d’urgenza in rianimazione. Il sinistro è avvenuto venerdì 10 aprile, poco dopo le 7:20, lungo viale Trento a Vicenza. La dinamica si è sviluppata durante le prime ore della mattinata, quando il conducente del mezzo commerciale, dotato di braccio e cestello, stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra. In quel preciso istante, il motociclista, impegnato in una manovra di sorpasso mentre si dirigeva verso il cuore della città, si è scontrato con l’autocarro. Le lesioni riportate dal trentottenne sono risultate estremamente serie, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, scontro tra moto e autocarro: 38enne in rianimazione Roma, scontro tra autocarro e moto in via Ardeatina: muore un 43enne(Adnkronos) – Incidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha oggi in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Leggi anche: Incidente a Terlizzi: scontro tra moto e cavallo, 18enne ferito in rianimazione Temi più discussi: Scontro tra moto e auto sulla provinciale 46: motociclista ferito; Schianto all’alba, grave motociclista; Vicenza, schianto tra moto e furgone in viale Trento: grave un 38enne; Incidente all’alba a Vicenza: grave motociclista in ospedale. Moto in fase di sorpasso si scontra con un furgone: in gravissime condizioni il centauroStava effettuando un sorpasso con la sua moto mentre viaggiava in direzione del centro città, ma nell'attuare la manovra si sarebbe scontrato con un ... ecovicentino.it Scontro auto-moto in strada Pasubio: in gravi condizioni un 34enneGrave incidente, in tarda mattinata a Isola Vicentina lungo la strada provinciale 46 del Pasubio: un motociclista è ricoverato in gravi condizioni in ... ecovicentino.it Vicenza, Renzo Rosso: «Io e il mio amico Scaroni potremo aiutarci ora, il Milan potrebbe prestarci giocatori» x.com La videoanteprima de Il Giornale di Vicenza in edicola domani, sabato 11 aprile - facebook.com facebook