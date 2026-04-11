Vicenda gravissima siamo al lavoro per capire | forbiciate alla compagna di scuola lo choc in classe

Sabato 11 aprile 2026, a Castelfranco di Sotto, è stato segnalato un episodio di violenza all’interno di una classe scolastica. Secondo quanto riferito, una studentessa avrebbe subito una forbiciata da parte di una compagna, provocando grande shock tra i presenti. Le autorità stanno indagando sul fatto e stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La scuola e le famiglie sono state informate dell’accaduto.

Castelfranco di Sotto (Pisa), sabato 11 aprile 2026 – «Quanto successo venerdì mattina è gravissimo e, mi preme sottolineare, che nessuno lo sta assolutamente sottovalutando, come leggo in alcuni commenti e come mi è stato riferito da personale e genitori. Stiamo lavorando tutti insieme per affrontare ogni situazione, a cominciare dal rientro in classe di lunedì 13 aprile, quando la scuola sarà regolarmente aperta». Sandro Sodini è il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco dove nella mattina di venerdì, alle 9, durante l’ora di educazione motoria nel palazzetto dello sport attiguo all’edifico scolastico, una ragazzina di 12 anni ha ferito a colpi di forbici una coetanea e compagna di classe.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Vicenda gravissima, siamo al lavoro per capire”: forbiciate alla compagna di scuola, lo choc in classe Pisa, 12enne ferisce a forbiciate una compagna di classe durante l'ora di educazione fisicaL'ha attirata nel bagno della palestra di una scuola media con una scusa, durante l'ora di educazione fisica, e l'ha colpita con un paio di forbici... Leggi anche: Ragazza di 12 anni attira in bagno una compagna di classe e la colpisce al collo con le forbici: choc in una scuola di Pisa