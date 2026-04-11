Vibo paranoia ‘ndranghetista | allerta notturna e piani di fuga

Nella città di Vibo si sono registrate tensioni legate alla presenza di organizzazioni criminali, con un’operazione della polizia che ha coinvolto la Squadra mobile e ha portato alla scoperta di piani di fuga e di una forte vigilanza notturna. L’indagine ha rivelato uno stato di allerta continuo tra i membri di una consorteria criminale, che si mostra attenta a ogni movimento delle forze dell’ordine.

L’operazione condotta dalla Squadra mobile di Vibo contro la consorteria degli Emanuele-Idà ha messo in luce una dinamica psicologica inquietante, dove la costante minaccia di un arresto si trasforma in una vigilanza ossessiva e paranoica. I membri della ‘ndrina delle Preserre, coinvolti nell’inchiesta denominata Jerakarni dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro, vivevano in uno stato di allerta perenne, monitorando i movimenti delle forze dell’ordine nei pressi dei presidi locali prima di coricarsi. L’ossessione del controllo notturno e le strategie di fuga tra gli uliveti. Le intercettazioni raccolte dagli inquirenti hanno restituito il quadro di una quotidianità dominata dal timore dei blitz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo, paranoia ‘ndranghetista: allerta notturna e piani di fuga Leggi anche: Crescono l’allerta e la paranoia. Il timore degli attacchi «low cost» Vibo Valentia, madre costretta a portare la figlia disabile per tre piani: "Così è impossibile andare avanti"A Santa Domenica di Ricadi una donna affronta ogni giorno scale e fatica per accudire la figlia di dieci anni.