Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 11 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio di infomobilità. Il comunicato ha fornito informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale, per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo dettagli pratici sulla situazione attuale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata in segnaliamo un incidente che provoca code tra Aurelia e Montespaccato mi esterna code per traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare sulla Roma Fiumicino file tra Ponte Galeria Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci siamo sulla via Aurelia code per incidente tra via di Malagrotta raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sulla statale Pontina contratti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma in chiusura segnaliamo un altro incidente questa volta sono i.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:40Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video...