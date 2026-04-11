Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 11 aprile 2026, Astral ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Azzano Infomobilità ha fornito un servizio di informazione sulla situazione del traffico, comunicando le condizioni attuali sulle strade della regione. Questa comunicazione si inserisce nelle attività di monitoraggio e diffusione di dati sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla via Aurelia causa quote tra via del Casal Lumbroso e Raccordo Anulare verso quest'ultimo un altro incidente questa volta su via dei Laghi provoca code tra la rotatoria per via Ariccia e via dei corsi nei due sensi andiamo sul Raccordo Anulare INCA interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria in esterna si rallenta tra Laurentina e diramazione Roma sud ci spostiamo sulla statale Pontina code a tratti tra Pomezia e nord e Castel di Decima verso Roma in chiusura il trasporto...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in...