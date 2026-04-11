Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 11 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Azzano Infomobilità ha fornito un servizio di informazione sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade locali. Le informazioni riguardano eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale, utili per chi si sposta in zona in questo momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla via Aurelia causa quote tra via del Casal Lumbroso e Raccordo Anulare verso quest'ultimo un altro incidente questa volta su via dei Laghi provoca code tra la rotatoria per via Ariccia e via dei corsi nei due sensi andiamo sul Raccordo Anulare INCA interna code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria in esterna si rallenta tra Laurentina e diramazione Roma sud ci spostiamo sulla statale Pontina code a tratti tra Pomezia e nord e Castel di Decima verso Roma in chiusura il trasporto...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo...