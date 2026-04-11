Alle 18:10 del 11 aprile 2026, il servizio di informazione sulla viabilità nella regione Lazio segnala aggiornamenti riguardanti la circolazione a Roma. Astral Infomobilità ha comunicato lo stato attuale delle strade e delle arterie principali, offrendo informazioni utili per chi si sposta in città. La piattaforma fornisce dati in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le vie della capitale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre lingue mobilità un servizio della regione Lazio raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta il traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare è più avanti tra Laurentina e diramazione Roma Sud stessa situazione interna tra Tuscolana e Ardeatina ci spostiamo sulla statale Aurelia dove si sta in coda per traffico intenso della torre in pietra-palidoro nei due sensi andiamo sulla via Portuense Qui si sta in fila per incidente tra Viale lago di Traiano e la rotatoria per via dei montgolfier Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario stop ai treni sulla.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 18:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente...

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