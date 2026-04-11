Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 11 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, fornendo informazioni utili per gli automobilisti che si trovano in questa area. L’agenzia continua a seguire l’andamento della mobilità, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e abbia andiamo sulla statale Aurelia quei code tra Torre in pietra-palidoro verso Ladispoli Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario stop ai treni sulla linea Roma Firenze per lavori di potenziamento tecnologico dell'infrastruttura Trenitalia fa sapere che sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina alla circolazione sospesa fino alle ore 6 di domani domenica 12 aprile Mentre per la.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e...