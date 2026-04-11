Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del mattino, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali direttrici stradali, fornendo dati in tempo reale ai cittadini che si spostano nella zona. L'aggiornamento è stato pubblicato alle 8:40 di questa mattina, offrendo un quadro sulla situazione del traffico in quella fascia oraria.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione Tuttavia segnaliamo solo uno Firenze Roma e ne abbiamo nebbia A Banchi con visibilità 100 metri tra Orvieto e Magliano Sabina e analoga situazione sulla Roma Napoli tra Valmontone Anagni prestare attenzione ricordi che domani sarà una giornata all'insegna dello Sport l'età del centro dalle 930 alle 11:30 faremo attraversate dai partecipanti alla manifestazione sportiva Run for autism una gara competitiva di 10 km è una stracittadina 4 km e 800. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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