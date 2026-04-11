Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25

Questa mattina alle 7:25, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio è stato diffuso da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali criticità in tutta l’area, con dettagli sulle strade principali e sugli eventuali disagi in corso. L’informazione viene pubblicata regolarmente per tenere gli automobilisti aggiornati sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione Tuttavia segnaliamo solo uno firenze-roma nebbia A Banchi con visibilità 100 metri tra Orvieto e Magliano Sabina prestare attenzione ricordiamo che domani sarà una giornata all'insegna dello sport e le strade del centro 930 alle 11:30 saranno attraversate dai partecipanti alla manifestazione sportiva Run for autism una gara competitiva di 10 km è una stracittadina di 4 km e 800 Attiva la temporanea di Giulia di traffico sosta nelle strade interessate.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli al momento... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com