Via Verdi il Comune compra lo stabile da Fs

Il Comune ha comunicato ufficialmente a Fs Sistemi Urbani il suo interesse ad acquistare uno stabile in via Giuseppe Verdi, vicino alla stazione ferroviaria. L’edificio, che in passato ha ospitato gli spogliatoi per i dipendenti delle Ferrovie, è stato oggetto di questa richiesta da parte dell’amministrazione comunale. La comunicazione è stata inviata alcuni giorni fa dal sindaco, Valerio Vesprini.

Il sindaco Valerio Vesprini ha inviato qualche giorno fa a Fs Sistemi Urbani una comunicazione ufficiale con cui il Comune esprime l’interesse ad acquisire l’immobile sito in via Giuseppe Verdi, nei pressi della stazione ferroviaria, in passato adibito a spogliatoi per i dipendenti delle Ferrovie. Il bene, ritenuto di rilevanza strategica per il contesto urbano cittadino è attualmente interessato da una situazione di degrado strutturale e ambientale. "Il patrimonio comunale è un elemento centrale della nostra azione amministrativa – sottolinea l’assessore competente Fabio Senzacqua che ha seguito l’intero iter –. Rappresenta una risorsa fondamentale, appartenente all’intera comunità, che attraverso interventi mirati può essere recuperata, riqualificata e restituita alla fruizione da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Verdi, il Comune compra lo stabile da Fs Lo Stato compra il Sannazaro, Regione e Comune: "Passo decisivo per la rinascita"Dopo l’annuncio del ministro della Cultura sull’acquisto del teatro Sannazaro da parte dello Stato, arrivano le prime reazioni delle istituzioni... Leggi anche: Allontanamento dei piccioni, il Comune compra un drone: investimento da 24mila euro Temi più discussi: Via Verdi, il Comune compra lo stabile da Fs; Anva Confesercenti Parma: il 9 aprile prende il via la IV edizione del Mercato Europeo in via Verdi; Porto San Giorgio, nuova vita per l’edificio di via Verdi. Vogliamo diventi un centro sociale; Il verde che vale. Via Verdi, il Comune compra lo stabile da FsIl vecchio spogliatoio per i dipendenti delle ferrovie nel mirino dell’amministrazione, che ora vuole riadattarlo a centro sociale ... ilrestodelcarlino.it Lavori in via Verdi, interrogazione durante il Consiglio comunale di SenigalliaDurante il consiglio comunale di mercoledì 8 aprile, uno degli interventi più rilevanti è stato quello del consigliere Gennaro Campanile (Amo Senigallia). Nel corso del Question-Time ha presentato un’ ... senigallianotizie.it Venerdì 10 aprile 2026 ore 15.45 in Via Verdi 35 a Napoli il Sit-in contro la Proposta di Legge Benigni promosso dal Sindacato Medici Italiani - facebook.com facebook