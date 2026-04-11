Vespaio Pd solo perché Vespa fa parlare tutti

Nella trasmissione televisiva, un esponente del Partito Democratico ha rivolto un insulto al conduttore, accusandolo di favorire il centrodestra. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli altri ospiti e gli spettatori, mentre il dibattito si è spostato su questioni politiche e sui rapporti tra i media e la politica. La polemica ha occupato ampio spazio nelle discussioni successive, creando un clima di tensione in studio.

A «Porta a Porta», il dem Peppe Provenzano insulta il conduttore, asserendo che favorisce il centrodestra. L’anchorman esplode e ristabilisce la verità, con educazione. Tanto è bastato ai «rossi» per sbraitare: uno è imparziale se dà spazio unicamente a loro. Il conduttore di Porta a porta si chiama Bruno, come il fondatore dell’Ordine certosino e, generalmente, ha la «pazienza certosina», ma si chiama anche Vespa e, due sere fa, ha tirato fuori le «spine acuminate genitali» (vedi uno studio della Kobe University giapponese che dimostra che non solo le vespe femmine possono difendersi con pungiglione del quale sono dotate) per difendersi dall’aggressore, un parlamentare del Pd, Peppe Provenzano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Vespaio Pd solo perché Vespa fa parlare tutti “Sono del Pd e voto No solo perché Meloni vota Sì”. L’ennesimo delirio che non fa onore alla SchleinSulla pagina dei blogger dell’Huffinghton Post c’è un articolo del giornalista Maurizio Guandalini che centra un punto molto, molto importante nel... Scontro Vespa-Provenzano, Salvini: “Il Pd fa il padrone arrogante”Non si ferma la polemica sorta dopo il duro scontro di ieri tra Bruno Vespa e il deputato dem Giuseppe Provenzano durante la puntata di ‘Porta a...