In vista della partita tra Parma e Napoli, l'allenatore ha deciso di schierare nuovamente Højlund tra i titolari. La sfida si svolgerà allo stadio Tardini, con le scelte di formazione che puntano a consolidare la posizione in classifica. La squadra partenopea si prepara ad affrontare i gialloblù di Cuesta, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni.

Il Napoli mette nel mirino il Parma di Cuesta, gara in programma al Tardini domenica 12 Aprile alle ore 15. Antonio Conte ha le idee chiare in vista del match di domani alle 15 allo stadio Tardini di Parma. L’allenatore del Napoli si affida alla rifinitura mattutina di Castel Volturno per raccogliere le ultime conferme e scongiurare assenze improvvise, come quella che aveva colpito Rasmus Hojlund prima del match contro il Milan, fermato da un virus gastrointestinale. Rispetto all’undici vincente contro i rossoneri ci saranno due novità dal primo minuto, mentre il resto della squadra dovrebbe restare invariato. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, con davanti a lui il terzetto difensivo tutto mancino già visto contro il Milan: Juan Jesus, Buongiorno e Olivera.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Verso Parma-Napoli: Højlund torna titolare

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