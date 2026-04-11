Verso la sfida di Bologna Di Francesco | Serve grande prestazione per fare punti

Nella vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico del Lecce ha sottolineato che sarà necessaria una prestazione di alto livello per ottenere punti. La sfida si inserisce in un ciclo di incontri decisivi per la lotta alla salvezza, e il mister ha parlato delle difficoltà e delle esigenze della squadra in vista di questa partita. La conferenza stampa ha anticipato le strategie e le speranze dei giallorossi per affrontare il prossimo impegno.

LECCE – Vigilia di Bologna-Lecce e tradizionale conferenza stampa per mister Eusebio Di Francesco, che ha provato a raccontare i temi di una partita, che rappresenta un altro appuntamento cruciale sulla strada dei punti salvezza dei giallorossi, perché anticipa una serie di incontri con.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Bologna, Italiano verso il Maccabi: "Serve una grande prestazione" Milan, Diddi: “A Bologna è passata inosservata la grande prestazione di Athekame”Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo, è stato ospite dell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.