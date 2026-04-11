verso il derby serve la recanatese vista contro la vigor

Domani si avvicina il derby tra la Recanatese e la Maceratese, una partita che può determinare molto per entrambe le squadre. La Recanatese, dopo aver mostrato una buona prestazione contro la Vigor, deve confermare quella forma per ottenere un risultato positivo. La Maceratese, invece, affronta la sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e allontanarsi dai rischi di una stagione complicata.

Domani per la Recanatese è una sorta di "D-Day" perché indubbiamente la Maceratese si gioca molto, ossia una bella fetta di tranquillità ma i giallorossi molto di più visto che c’è in ballo una significativa porzione di sopravvivenza. Almeno questo è quanto dice la classifica con le due squadre separate da 9 punti: un distacco che a quattro giornate dal termine ha un valore enorme. Almeno in teoria gran parte della pressione dovrebbe essere sulle spalle di D’Angelo e compagni che non possono permettersi il lusso di fallire dando poi un’occhiata a quanto avverrà sui campi di Sora e Giulianova. Come abbiamo già avuto modo di rimarcare è forse proprio questo uno dei principali motivi di preoccupazione nella tifoseria: gli scontri diretti in trasferta che veramente contavano i leopardiani li hanno ciccati tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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