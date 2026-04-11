Verso Crotone-Catania Viali | Dalla sconfitta ho imparato

Il tecnico del Catania, William Viali, ha tenuto una conferenza stampa allo Stadio Angelo Massimino in vista della partita contro il Crotone. Dopo aver esordito sulla panchina della squadra, Viali ha commentato la sconfitta subita, affermando di aver imparato da quell’esperienza. Ha poi parlato dell’importanza della prossima trasferta, senza fornire dettagli sulle strategie o sulle scelte di formazione.

Dopo le prime uscite sulla panchina del Catania, il tecnico William Viali traccia in conferenza stampa, allo Stadio Angelo Massimino, un bilancio lucido e senza filtri in vista della delicata trasferta contro il Crotone. Viali parte dalla recente sconfitta rimediata in casa contro il Picerno. “Ho.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, Viali verso Latina: “Serve mentalità e identità”ABBONATI A DAYITALIANEWS Preparazione tra recupero fisico e lavoro tattico Si avvicina la trasferta contro il Latina e il tecnico del Catania,... Catania, Viali verso Latina: “Più velocità e soluzioni negli ultimi metri”Si avvicina la trasferta di Latina e il tecnico del Catania, William Viali, ha fatto il punto in conferenza stampa tra analisi del recente impegno...