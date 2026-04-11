Domenica 12 aprile nel veronese si prevede una giornata con temperature intorno ai 22°C e condizioni di tempo generalmente stabile. La mattina sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa con alcune schiarite, mentre nel pomeriggio il meteo potrebbe cambiare con l’arrivo di un peggioramento atmosferico previsto in serata. La giornata si svolge senza particolari eventi meteorologici significativi fino al passaggio del peggioramento.

La domenica 12 aprile porterà nel veronese un clima mite e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una nuvolosità sparsa che non impedirà schiarite durante le prime ore della giornata. Nonostante le temperature risultino superiori alla media stagionale, con massime che raggiungeranno i 21-22°C, l’arrivo di una perturbazione è atteso per la serata, con un peggioramento più marcato previsto per l’inizio della settimana lavorativa. L’evoluzione del tempo tra pianura e rilievi veneti. Le dinamiche meteorologiche previste per la provincia di Verona mostrano un quadro eterogeneo, influenzato dalla conformazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, domenica mite con 22°C: arriva il peggioramento in serata

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