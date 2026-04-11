Verona-Civitanova oggi Superlega volley 2026 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi si gioca Gara 3 della semifinale Scudetto di Superlega tra Verona e Civitanova. La serie è tornata in parità e la partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. L’incontro si svolge in un orario definito e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’andamento della sfida.

La serie è tornata in perfetta parità e Gara 3 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova assume ora un peso specifico decisivo nella semifinale Scudetto di Superlega. Dopo il netto successo iniziale degli scaligeri e la pronta reazione dei marchigiani, la sfida torna al Pala AGSM AIM, palcoscenico in cui si inizieranno a delineare con maggiore precisione i reali equilibri tecnici del confronto. Le prime due sfide hanno offerto spunti tattici di grande interesse. In Gara 1 Verona ha dettato il ritmo grazie a una regia brillante di Christenson, abile nel distribuire il gioco con continuità e nel coinvolgere Keita, Darlan e Mozic, rendendo difficile la lettura al muro avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Verona-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming Leggi anche: Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming Leggi anche: Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming Temi più discussi: LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!; Volley Superlega 2026: gara-1 Verona-Civitanova oggi in TV. Orari e dove vederla; Playoff scudetto: Lube, ecco la zampata vincente. Verona battuta e serie in parità; Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streaming. Civitanova-Verona stasera in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di ... oasport.it LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 22.36 Gara-3 verrà giocata l'11 aprile ... oasport.it Play Off SuperLega Credem Banca Gara 3 di Semifinale Scudetto. Rana Verona e Cucine Lube Civitanova arrivano al terzo atto con la serie sull’1-1. Sir Susa Scai Perugia è avanti 2-0 nella serie contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. Semifinali al meglio d - facebook.com facebook Civitanova - Verona, le dichiarazioni dei biancorossi #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2026-04-0… x.com