Verona al via il presidio al sarcofago di Arnau de torroja | attivato il patto di sussidiarietà

A Verona, è stato avviato un presidio presso il sarcofago attribuito ad Arnau de Torroja, con un accordo di sussidiarietà che ha coinvolto l’associazione Templari Oggi APS. Questa si occuperà della cura e della custodia del presunto sarcofago del nono Maestro Generale dell’Ordine, che si trova nel Loggiato di San Fermo. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali.

L'associazione Templari Oggi APS assume la cura e custodia ufficiale del presunto sarcofago del nono Maestro Generale dell'Ordine presso il Loggiato di San Fermo. I volontari dell'associazione garantiranno la cura, il presidio, il decoro e la valorizzazione del loggiato trecentesco sito nel complesso di S. Fermo. Un accordo annuale con il Comune garantisce l'apertura, la pulizia ed il decoro del sito monumentale che custodisce il sarcofago del nono Maestro Generale dell'Ordine del Tempio. Verona, 11 aprile 2026 - La custodia del presunto sarcofago di Arnau de Torroja torna custodita dai Templari. Con una conferenza stampa in Comune, è stata...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verona, al via il presidio al sarcofago di Arnau de torroja: attivato il patto di sussidiarietà Templari Oggi APS, a Verona il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentescoVerona, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile 2026 prende avvio il Patto di Sussidiarietà siglato con il Comune di Verona dall’associazione Templari Oggi... Inaugurato il centro polifunzionale di quartiere al Candelaro: il presidio porta il nome di 'Don Michele De Paolis'È stato inaugurato questa mattina, martedì 3 febbraio, nel cuore del rione Candelaro, il Centro Polifunzionale di Quartiere intitolato a don Michele...