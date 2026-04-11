Verona al tappeto | il Torino vince 2-1 e spinge i gialloblù verso la Serie B
Il Torino ha battuto il Verona per 2-1 in una partita giocata in trasferta, con le reti di Simeone e Bowie nel primo tempo e Casadei che ha accorciato le distanze nel secondo. La squadra di casa ha terminato in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore nella ripresa. La partita si è svolta senza altri cambi significativi nel risultato e senza ulteriori espulsioni.
Torino-Verona 2-1 RETI: 6' pt Simeone, 38' pt Bowie; 5' st Casadei. TORINO (3-4-1-2): Paleari 5.5; Coco 6 (22' st Marianucci 6), Ismajli 5, Ebosse 6 (39' st Maripan sv); Pedersen 6.5, Casadei 7, Gineitis 6 (30' st Prati 6), Obrador 7 (39' st Biraghi sv); Vlasic 6.5; Simeone 7.5, Adams 6 (30' st Kulenovic 6). In panchina: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Lazaro, Tameze, Nije. Allenatore: D’Aversa 7. VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nelsson 5, Edmundsson 5 (15' st Valentini 6), Frese 5.5 (36' st Mosquera sv); Oyegoke 5, Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 6.5, Bernede 5.5 (23' st Bradaric 6.5), Belghali 5.🔗 Leggi su Feedpress.me
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