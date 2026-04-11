Verona al tappeto | il Torino vince 2-1 e spinge i gialloblù verso la Serie B

Il Torino ha battuto il Verona per 2-1 in una partita giocata in trasferta, con le reti di Simeone e Bowie nel primo tempo e Casadei che ha accorciato le distanze nel secondo. La squadra di casa ha terminato in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore nella ripresa. La partita si è svolta senza altri cambi significativi nel risultato e senza ulteriori espulsioni.