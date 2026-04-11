Verolengo arresto per spaccio | trovato crack e bilancino di precisione

Durante un controllo di routine nel comune di Verolengo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni. La perquisizione ha portato al sequestro di stupefacenti, tra cui crack, e di un bilancino di precisione. L’individuo è stato portato in caserma e ora si trova in custodia. La vicenda prosegue con gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Un uomo di 36 anni, residente nel comune di Verolengo, è stato arrestato dai carabinieri durante un normale controllo sul territorio, in seguito al ritrovamento di sostanze stupefacenti e strumenti utili alla pesatura. L’operazione, avvenuta nel contesto del Chivassese, ha portato al sequestro di alcune dosi di cocaina e crack, delineando per gli inquirenti un quadro che va oltre il semplice uso personale. Il fermo è scattato mentre i militari della stazione locale stavano effettuando attività di pattugliamento ordinario. Durante le verifiche sul trentaseienne, sono emerse piccole quantità di stupefacenti, nello specifico frammenti di crack e cocaina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verolengo, arresto per spaccio: trovato crack e bilancino di precisione 30g di hashish e bilancino: arrestato il 20enne per spaccioUn ventenne residente a Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti con fini di spaccio. Pizzaiolo arrestato per spaccio: sequestrati droga e bilancinoArrestato in flagranza di reato un pizzaiolo 52enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di...