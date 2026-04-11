Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, torna il programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Come di consueto, viene trasmesso nel pomeriggio e prevede interviste a vari ospiti. La trasmissione si concentra su interviste e anticipazioni di personaggi noti, offrendo uno sguardo sulle loro vite e progetti futuri. La programmazione si inserisce nella tradizione del fine settimana del rotocalco.

Torna il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 11 aprile 2026. Oggi, sabato 11 aprile 2026 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori con la prima puntata del weekend di Verissimo. Tra gli ospiti protagonisti al centro dello studio c’è Lucia Ocone, l’attrice che vedremo nella nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno” in partenza dal 13 aprile in prime tv su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 aprile 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori nel weekend di... Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Temi più discussi: Verissimo: Domenica 5 aprile Video; Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste; Mediaset ‘accorcia’ Verissimo (ma solo la domenica): cosa cambia per Silvia Toffanin dal 12 aprile; Verissimo scappa da Domenica In? Ecco perché Silvia Toffanin ha cambiato orario. Silvia Toffanin, doccia fredda da Mediaset: cosa succede a VerissimoNovità in vista per Verissimo e Silvia Toffanin. Mediaset ha preso una decisione che coinvolge la trasmissione televisiva che la compagna di Piersilvio Berlusconi conduce da anni su Canale5. novella2000.it Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 aprile 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna con un doppio appuntamento su Canale 5. superguidatv.it Verissimo cambia orario: novità per la domenica di Silvia Toffanin A partire da domenica 12 aprile, Verissimo anticiperà la partenza alle 16.30, perdendo così mezz’ora rispetto alla programmazione attuale. La decisione è stata comunicata attraverso il profil - facebook.com facebook