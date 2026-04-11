Durante un'intervista a Verissimo, Delia Duran ha spiegato che hanno scelto di programmare un parto cesareo perché il bambino era troppo grande. Ha aggiunto che il medico le ha consigliato questa soluzione come metodo migliore per affrontare il momento. La modella ha anche descritto l’esperienza come molto dolorosa, condividendo alcuni dettagli del suo percorso. La puntata è andata in onda su Canale 5.

“Abbiamo deciso di programmare il parto cesareo perché il bambino era troppo grande. E quindi il dottore mi ha consigliato di fare questo tipo di parto": Delia Duran lo ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Ospite del programma anche il marito Alex Belli, che sul parto cesareo ha detto: “È stato pure propedeutico perché nell’ultima ecografia non si vedeva, ma invece il bambino aveva il cordone ombelicale tutto intorno al collo”. Poi, quando la conduttrice ha chiesto a Delia Duran com’è stato il post parto, la neo mamma ha spiegato di aver vissuto giorni dolorosi: “È stato complicato. Diciamo che i primi giorni è stato molto doloroso, però ne è valsa la pena”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Delia Duran confessa: "Molto doloroso"

Leggi anche: Delia Duran e Alex Belli a Verissimo, nuova vita da genitori: “Il parto è stato difficile”

Gli ospiti di Verissimo nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile, da Delia Duran e Alex Belli a Claudio AmendolaSabato 11 e domenica 12 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.