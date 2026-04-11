Verissimo | Amendola e Ocone svelano i segreti del grande ritorno

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si arricchisce di un nuovo episodio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, programmato per il fine settimana del 11 e 12 aprile. In questa puntata, Amendola e Ocone sono intervenuti per condividere dettagli sul loro ritorno in trasmissione, offrendo un’anticipazione sui temi che verranno trattati. La puntata si inserisce nel contesto di una programmazione che punta a consolidare la presenza del programma nel weekend.

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a un fine settimana di forte impatto narrativo, con Silvia Toffanin che consolida la sua presenza nel weekend attraverso due appuntamenti di Verissimo, previsti per sabato 11 e domenica 12 aprile. La programmazione punta tutto sulla promozione di un grande ritorno televisivo e su una variegata carrellata di testimonianze personali, spaziando dal mondo dello spettacolo alla cronaca giudiziaria. Strategie di lancio: il rilancio di un cult tra interviste e anticipazioni. La direzione editoriale ha scelto una strategia precisa per preparare il terreno al debutto della serie I Cesaroni – Il Ritorno, la cui messa in onda è programmata per lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verissimo: Amendola e Ocone svelano i segreti del grande ritorno Verissimo, arrivano Lucia Ocone e Claudio Amendola per lanciare I CesaroniSilvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 11, e domani, domenica... Verissimo, gli ospiti dell'11 e 12 aprile, da Lucia Ocone a Raffaella FicoIl fine settimana di Canale 5 torna ad accendersi, come di consueto, con il doppio appuntamento di Verissimo, il programma condotto da Silvia...