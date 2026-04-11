Venezia i Benedettini restano a San Giorgio | 19 anni di tutela

L’Agenzia del Demanio ha annunciato il rinnovo della concessione dei beni immobili sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. La gestione gratuita dell’Ente Abbazia di San Giorgio Maggiore, appartenente alla Congregazione dei Benedettini Sublacensi, sarà prolungata di altri 19 anni. La decisione riguarda le proprietà dell’isola e si inserisce in un accordo di lunga durata con il medesimo ente.

L’Agenzia del Demanio ha ufficializzato il rinnovo della concessione per i beni immobili dell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, estendendo per altri 19 anni la gestione gratuita all’Ente Abbazia di San Giorgio Maggiore, parte della Congregazione dei Benedettini Sublacensi. La firma dell’atto è avvenuta nella biblioteca dell’Abbazia di Praglia, a Padova, tra la direttrice dell’ente demaniale, Alessandra dal Verme, e l’abate Visintin, che guida sia la comunità di Praglia che quella veneziana. Il complesso oggetto della nuova intesa comprende un patrimonio di inestimabile valore che va dalla Basilica al Campanile, passando per la Sacrestia, la Sala del Conclave e la Cappella della Deposizione, includendo inoltre gli spazi conventuali e le aree pertinenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, i Benedettini restano a San Giorgio: 19 anni di tutela San Giorgio Maggiore, rinnovata la concessione dell'abbazia ai monaci per 19 anniL’Agenzia del Demanio ha sottoscritto il nuovo atto di concessione di immobili demaniali adibiti a luoghi di culto dell’Isola di San Giorgio... Carnevale a Venezia, acqua alta in Piazza San Marco: il Mose al lavoro, ma restano preoccupazioni per la città lagunare.Venezia ha vissuto un Carnevale a metà tra magia e allarme domenica 16 febbraio 2026, con circa 90. Venezia, rinnovata la concessione all’Abbazia di San Giorgio Maggiore ai monaci BenedettiniRinnovata per 19 anni la concessione all'Abbazia di San Giorgio Maggiore, garantendo continuità alla sua identità storica e culturale. lavocedivenezia.it Agenzia Demanio rinnova la concessione di San Giorgio Venezia ai monaci BenedettiniL'Agenzia del Demanio ha sottoscritto il nuovo atto di concessione di immobili demaniali adibiti a luoghi di culto nell'isola di san Giorgio a Venezia, rinnovando per 19 anni la concessione gratuita c ... ansa.it