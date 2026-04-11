Veneto rivoluzione digitale | banda ultra larga in ogni casa entro il 2026

In Veneto, è stato annunciato che entro il 2026 tutte le abitazioni avranno accesso alla banda ultra larga. L’obiettivo è raggiungere una copertura totale delle unità immobiliari della regione, garantendo a ogni casa la possibilità di connettersi a internet con una connessione di alta velocità. La pianificazione prevede interventi per estendere la rete in modo capillare, con l’intento di migliorare la connettività in tutto il territorio.

La copertura totale delle unità immobiliari in Veneto tramite la banda ultra larga è l’obiettivo fissato per il 2026. Durante un incontro tenutosi presso la Camera di Commercio di Padova, nell’ambito dell’iniziativa Infratel incontra le Regioni, è stato illustrato il progresso del piano nazionale per garantire connessioni veloci e stabili a ogni edificio della regione. I numeri del progetto confermano un avanzamento strutturale significativo: oltre 900.000 unità immobiliari sono state già collegate grazie agli interventi del piano nazionale. La rete ha raggiunto più di 500 comuni, portando servizi digitali avanzati anche in zone che fino a poco tempo fa restavano escluse dalle infrastrutture moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, rivoluzione digitale: banda ultra larga in ogni casa entro il 2026 Fibra ottica nel borgo: già 150 le unità immobiliari con la banda ultra largaCastel di Sasso diventa un borgo smart grazie alla nuova infrastruttura in fibra ottica realizzata da Open Fiber, una rete in tecnologia FTTH... Le mani di Cosa nostra anche sul piano della banda ultra larga. Due spa in amministrazione giudiziariaNon solo il nuovo Ponte sullo stretto, ora la mafia punta dritto anche al grande progetto della transizione digitale finanziato con i fondi del Pnrr...