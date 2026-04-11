Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un piano di investimenti destinato ai Vigili del Fuoco. La decisione prevede un incremento dei fondi e l'acquisto di nuovi mezzi per rafforzare le attività dei vigili volontari. La delibera è stata approvata attraverso un maxi emendamento presentato dalla Giunta regionale. La misura mira a migliorare le capacità operative delle squadre di soccorso presenti nella regione.

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera a un piano di investimenti mirato a potenziare le capacità operative dei Vigili del Fuoco volontari, approvando nuovi fondi all’interno di un maxi emendamento della Giunta. La decisione, che punta a rafforzare la sicurezza nelle zone più periferiche del territorio, prevede un incremento sostanziale delle risorse per la formazione e l’aggiornamento tecnologico dei distaccamenti locali. Risorse crescenti per la preparazione e i mezzi operativi. L’intervento legislativo, nato dalla proposta congiunta dei capigruppo Borgia (Fratelli d’Italia), Barbisan (Lega) e Brescacin (Gruppo Misto), si traduce in cifre precise che cambiano radicalmente il supporto ai soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, maxi stanziamenti per i Vigili del Fuoco: più fondi e mezzi

Abitazione a fuoco, maxi intervento dei vigili del fuocoPoco prima delle 15, si è attivata la macchina dei soccorsi e la central eoperativa ha inviato sul posto sette squadre dei vigili del Fuoco.

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Intervento dei vigili del fuoco in serata nell'area di sottobosco nei pressi di via Marcobi: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. In corso la bonifica - facebook.com facebook

Continua purtroppo a circolare la #truffa che vede malintenzionati spacciarsi per #vigilidelfuoco al fine di richiedere offerte in denaro. Ribadiamo che i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e il corpo permanente di Trento sono estranei ad iniziative di q x.com