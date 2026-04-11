Venerus | La mia musica cerca la magia

Venerus ha dichiarato che la sua musica mira a creare una sensazione di magia. La sua produzione si caratterizza per un richiamo alle sonorità degli anni ’60 e ’70, con un’attenzione particolare alla dimensione performativa. La musica viene vista come una rappresentazione e un’azione scenica, riflettendo l’influenza di quegli anni sull’arte contemporanea e sulla sua espressione artistica.