Venerus | La mia musica cerca la magia
Venerus ha dichiarato che la sua musica mira a creare una sensazione di magia. La sua produzione si caratterizza per un richiamo alle sonorità degli anni ’60 e ’70, con un’attenzione particolare alla dimensione performativa. La musica viene vista come una rappresentazione e un’azione scenica, riflettendo l’influenza di quegli anni sull’arte contemporanea e sulla sua espressione artistica.
È la dimensione del suono come rappresentazione, come azione scenica, omaggio alla stagione, tra gli Anni ’60 e ’70, dell’irruzione della performance nell’arte contemporanea, la dimensione scelta da Venerus per mettere in scena il suo linguaggio sonoro. Spettacoli, i suoi, che richiedono una partecipazione attiva dello spettatore, anche a sua insaputa, come il concerto di questa sera all’ Estragon Club di via Stalingrado (esaurito), dove presenterà il nuovo album ‘ Speriamo ’. Venerus, i suoi concerti richiamano sempre di più lo spirito del rito collettivo. "Il mio desiderio è che il pubblico diventi con noi che siamo sul palco protagonista di un viaggio all’interno delle proprie emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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