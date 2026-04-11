Recentemente, un artista ha pubblicato una serie di fotografie che ritraggono un’immobile in vendita, intitolata

‹ › 1 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 2 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 3 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 4 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 5 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 6 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). ‹ › 7 7 Vendo casa (di Stefano Vigni). Penso che la massima ambizione di una fotografia dovrebbe essere quella di finire in un album di famiglia (Ferdinando Scianna) Ho sbagliato. E in quanto fotografo ho doppiamente sbagliato. Ho sbagliato a trascurare, anzi a snobbare, le foto di famiglia. Ne ho fatte pochissime, e quasi con fatica, con la stupida supponenza di ritenerle inutili e lontane dagli utilizzi “alti” della fotografia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Vendo casa’: così si torna all’album di famiglia, dove la fotografia è memoria personale

Piotta torna con “Si riparano ricordi”: un album tra rap emozionale, memoria e cantautoratoCon “Si riparano ricordi”, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in digitale, vinile e CD, Piotta firma un nuovo capitolo del suo...

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