Varese, un uomo di circa 50 anni è stato portato oggi nel carcere dei Miogni, dove si trovava già da mercoledì scorso. È accusato di aver partecipato a una rapina al cimitero e di aver aggredito una donna di circa 70 anni per ottenere un'auto. L’uomo si trova ora davanti al gip per rispondere delle accuse di rapina e resistenza.

Elia Del Grande è apparso oggi alle ore 12 presso il carcere dei Miogni a Varese, dove il cinquantenne è stato trattenuto da mercoledì scorso, per rispondere davanti al gip Marcello Buffa delle accuse che lo vedono coinvolto in una rapina e in atti di resistenza. Durante l’udienza di convalida del fermo e della custodia, durata poco più di due ore, l’uomo ha respinto le contestazioni relative alla sottrazione di un’auto, pur ammettendo di aver preso il veicolo, mentre ha negato ogni coinvolgimento nell’aggressione subita da una donna di 70 anni nella zona del cimitero di Lentate. La ricostruzione dell’accaduto tra la fuga e l’aggressione. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, rapina al cimitero: l’uomo ferisce una 70enne per l’auto

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Del Grande, durante l’evasione anche una brutale aggressione di una anziana al cimiteroElia Del Grande, il killer che nel 1998 sterminò la famiglia, è tornato a seminare il terrore dopo la fuga da una casa-lavoro. E' accusato di aver brutalmente aggredito una donna di 69 anni per rubarl ... affaritaliani.it

#Interrogato oggi in carcere a #Varese, Elia Del Grande ha negato di aver aggredito la donna alla quale ha sottratto l'auto parcheggiata fuori dal cimitero di #Lentate, a #SestoCalende. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/varese-del-gr - facebook.com facebook

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