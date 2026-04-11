La Vanoli Cremona è stata sconfitta 96-78 in trasferta contro l’Unahotels nel match valido per la 26ª giornata di campionato. La partita si è svolta al PalaBigi di Reggio Emilia, dove la squadra ospite ha subito un attacco molto efficace da parte dei padroni di casa. La squadra cremonese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato nel corso dell’incontro.

La Vanoli Cremona ha vissuto una serata difficile al PalaBigi di Reggio Emilia, soccombendo per 96-78 contro l’Unahotels nella sfida anticipata della 26ª giornata. La squadra guidata da Pierluigi Brotto non è riuscita a invertire la rotta dopo un primo tempo caratterizzato da forti lacune offensive e una gestione del ritmo troppo favorevole ai padroni di casa, che hanno saputo sfruttare ogni margine di errore dei biancoblù. L’inerzia della gara decisa nel primo tempo. Il match è iniziato con un evidente squilibrio tattico che ha messo immediatamente in difficoltà il gruppo cremonese. Nei primi tre minuti di gioco, la squadra di Brotto ha faticato a trovare il canestro, segnando soltanto due punti grazie all’intervento di Payton Willis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanoli schiacciata a Reggio: l’Unahotels domina con un attacco feroce

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