Alle 18 nella chiesa di Santa Lucia si terrà l'inaugurazione del primo evento del progetto dedicato all'arte del maestro del vetro e delle sculture, che si confronterà con l’allieva attraverso esposizioni di disegni e opere in vetro. L’evento apre una serie di appuntamenti incentrati sulla presentazione di lavori artistici che coinvolgono il confronto tra maestro e allieva. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Oggi alle ore 18, nella chiesa di Santa Lucia sarà inaugurato il primo appuntamento del progetto " Vangi X Candelara ": si tratta di una una serie di piccole esposizioni che si terranno durante il 2026 per approfondire la conoscenza della poetica del maestro Giuliano Vangi e metterlo a confronto con gli artisti della nostra città. Il progetto, proposto dalle Associazioni Pro Loco di Candelara e Accademia AIIA, è stato fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale. La prima esposizione prevede un confronto tra alcune opere di Giuliano Vangi, insegnante di scultura al Mengaroni dal 1950 al 1959 ed una sua allieva, Anna Rosa Basile, che diventerà una delle più brave ceramiste della nostra città e che ha una lunga amicizia con Candelara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vangi a Candelara, disegni e sculture. Il maestro a confronto con l’allieva

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