Vance su colloqui Iran | Se ci prenderanno in giro non saremo ricettivi – Il video

Un rappresentante del governo ha dichiarato di sperare in una negoziazione con l’Iran, aggiungendo che saranno disponibili a parlare se il processo sarà serio. Ha anche affermato che, se verranno presi in giro, non saranno ricettivi a ulteriori dialoghi. La dichiarazione è arrivata durante un intervento che ha incluso anche un video pubblicato dall’agenzia di stampa. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali incontri successivi.

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Speriamo in una negoziazione, penso che sarà positiva, vedremo ovviamente. Come ha detto il Presidente degli Stati Uniti, se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede, siamo certamente disposti a tendere la mano. Se cercheranno di prenderci in giro, troveranno che il team negoziale non sarà così ricettivo. Quindi, cercheremo di avere una negoziazione positiva, il Presidente ci ha fornito delle linee guida piuttosto chiare e vedremo. Spero che facciate un buon volo, risponderemo sicuramente ad alcune domande più tardi, ma per ora saliamo sull'aereo e mettiamoci in viaggio. Grazie", così il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in un punto stampa prima della partenza per Islamabad.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Vance su colloqui Iran: Se ci prenderanno in giro non saremo ricettivi Primo ministro pakistano incontra JD Vance per i colloqui Usa-Iran – Il video(Agenzia Vista) Islamabad, 11 aprile 2026 Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti JD Vance a...