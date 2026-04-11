Valsassina e lago fanno sistema | Con Fratelli d' Italia per costruire sviluppo identità e futuro
In un incontro pubblico nella Valsassina, più di 140 persone hanno partecipato alla discussione organizzata da Fratelli d'Italia con l’europarlamentare Lara Magoni. L’evento ha attirato l’attenzione locale, dimostrando l’interesse del territorio verso progetti di sviluppo economico, sociale e istituzionale delle zone montane. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alla collaborazione tra Valsassina e il lago, con l’obiettivo di rafforzare il sistema territoriale.
Oltre 140 persone hanno preso parte in Valsassina all’incontro pubblico di Fratelli d'Italia con l’europarlamentare Lara Magoni, confermando l’interesse concreto del territorio verso le prospettive di sviluppo economico, sociale e istituzionale delle aree montane.L’appuntamento, culminato nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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"Montagna d'Amare", i sindaci dell'Irpinia fanno squadra per costruire insieme il futuro del territorioIl 31 marzo 2026, in Regione Campania, è stata presentata la candidatura come Comitato Promotore per la costituzione della DMO Irpinia.