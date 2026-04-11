Valsassina e lago fanno sistema | Con Fratelli d' Italia per costruire sviluppo identità e futuro

In un incontro pubblico nella Valsassina, più di 140 persone hanno partecipato alla discussione organizzata da Fratelli d'Italia con l’europarlamentare Lara Magoni. L’evento ha attirato l’attenzione locale, dimostrando l’interesse del territorio verso progetti di sviluppo economico, sociale e istituzionale delle zone montane. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alla collaborazione tra Valsassina e il lago, con l’obiettivo di rafforzare il sistema territoriale.