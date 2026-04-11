Valsassina e lago fanno sistema | Con Fratelli d' Italia per costruire sviluppo identità e futuro

In Valsassina si è svolto un incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia, al quale hanno partecipato oltre 140 persone. L’europarlamentare Lara Magoni ha preso parte all’evento, che ha attirato l’interesse di cittadini e rappresentanti locali. L’appuntamento ha focalizzato l’attenzione sulle iniziative di sviluppo economico, sociale e istituzionale delle zone montane, evidenziando la volontà di costruire un sistema tra la valle e il lago.

Oltre 140 persone hanno preso parte in Valsassina all’incontro pubblico di Fratelli d'Italia con l’europarlamentare Lara Magoni, confermando l’interesse concreto del territorio verso le prospettive di sviluppo economico, sociale e istituzionale delle aree montane.L’appuntamento, culminato nella.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: “Costruire il futuro": convegno sul sistema duale tra scuola ed impresa