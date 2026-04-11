Valentin Vacherot ha raggiunto le semifinali del Monte-Carlo Masters, diventando il primo tennista a qualificarsi per questa fase del torneo. La sua presenza tra le ultime quattro coppie di giocatori ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le sue prestazioni in questa competizione sul territorio europeo. La semifinale rappresenta un traguardo importante per la sua carriera, segnando un momento di svolta nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Valentin Vacherot continua a sorprendere nel suo torneo di casa, conquistando un posto nelle semifinali del Monte-Carlo Masters. Il 27enne ha dimostrato grande determinazione, superando Alex de Minaur in un’accesa battaglia al termine di tre set. Questo trionfo segna la sua seconda vittoria contro un top 10 dell’anno, dopo aver eliminato Lorenzo Musetti nella fase precedente. L’impresa contro Musetti lo ha già iscritto nella storia del tennis monegasco e la sua vittoria su de Minaur non fa che rinforzare il suo posto nei libri di record del Monte-Carlo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Valentin Vacherot nelle semifinali del Monte-Carlo Masters: un nuovo record nel tennis!

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Valentin Vacherot, Monte Carlo 08-04-2026Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot chiuderanno il programma sul campo intitolato a Ranieri III dunque nel tardo pomeriggio di oggi.

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