Durante un incontro di tennis, il giocatore ha perso un game e ha reagito con un'espressione di rabbia, rivolgendo un insulto a un avversario. La discussione è iniziata a causa di un punto contestato nel secondo set, portando a momenti di tensione tra i due atleti. Dopo aver scambiato qualche parola, si sono avvicinati a rete per un abbraccio e hanno dedicato un gesto a qualcuno.

Carlos Alcaraz ha avuto il suo bel da fare contro il padrone di casa, ispiratissimo, Valentin Vacherot nella semifinale di Montecarlo. Un match che non ha risparmiato bei punti e scambi duri, e un game, il nono del secondo set, che ha fatto da spartiacque. Quello del break decisivo di Alcaraz, arrivato da 40-15 in favore del monegasco, che ha perso le staffe, oltre a quattro punti di fila, esclamando un epiteto poco carino nei confronti dello spagnolo. Il game era un po' teso a causa del quarto punto: sul 30-15 in suo favore, Vacherot si lancia a rete, rimanendo nel limbo e subendo un violento dritto di Alcaraz. Quasi di riflesso, a un passo da terra, riesce a colpire una strana volée che, prendendo un effetto particolare, diventa praticamente vincente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vacherot perde il game ed esplode: "Figlio di p...". Furioso per la video review, ma con chi ce l'aveva?

Ma avete visto cosa è successo da Bruno Vespa? Era furioso contro la Rai! Il motivo? Ecco con chi ce l’avevaUna serata televisiva già carica di tensione per via delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè, arrivate su impulso della premier Giorgia...

Vacherot fumantino: Alcaraz chiede la video review e lui gli riserva un epiteto in spagnoloCarlos Alcaraz ha avuto il suo bel da fare contro il padrone di casa, ispiratissimo, Valentin Vacherot nella semifinale di Montecarlo.