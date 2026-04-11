Durante il secondo set di una partita di tennis, si sono verificati momenti di tensione quando il giocatore ha richiesto una revisione video su una decisione arbitrale. L'arbitro ha risposto con un epiteto in spagnolo rivolto al giocatore. Successivamente, dopo un punto controverso a rete, i due si sono abbracciati e il giocatore ha dedicato un gesto a qualcuno fuori campo.

Carlos Alcaraz ha avuto il suo bel da fare contro il padrone di casa, ispiratissimo, Valentin Vacherot nella semifinale di Montecarlo. Un match che non ha risparmiato bei punti e scambi duri, e un game, il nono del secondo set, che ha fatto da spartiacque. Quello del break decisivo di Alcaraz, arrivato da 40-15 in favore del monegasco, che ha perso le staffe, oltre a quattro punti di fila, esclamando un epiteto poco carino nei confronti dello spagnolo. Il game era un po' teso a causa del quarto punto: sul 30-15 in suo favore, Vacherot si lancia a rete, rimanendo nel limbo e subendo un violento dritto di Alcaraz. Quasi di riflesso, a un passo da terra, riesce a colpire una strana volée che, prendendo un effetto particolare, diventa praticamente vincente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vacherot fumantino: Alcaraz chiede la video review e lui gli riserva un epiteto in spagnolo

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