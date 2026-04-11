Vacherot abbatte De Minaur | il monegasco vola verso l’élite ATP

In un match che ha attirato l’attenzione nel torneo di Montecarlo, il tennista monegasco ha battuto l’avversario di livello superiore, portandosi così avanti nel percorso del circuito ATP. La partita si è svolta sul tradizionale tappeto rosso del torneo, con il giocatore che ha mostrato determinazione e precisione durante tutto l’incontro, conquistando un risultato che lo avvicina alle posizioni di vertice della classifica.

Il tappeto rosso di Montecarlo oggi non brilla solo per i giganti del tennis mondiale, ma per un atleta che sta riscrivendo le gerarchie del circuito. Valentin Vacherot, attualmente numero 23 nel ranking ATP ma con una proiezione che lo vede già virtualmente al 19° posto, ha conquistato un posto nella storia del torneo battendo Alex De Minaur nei quarti di finale. La prestazione del monegasco, avvenuta sotto lo sguardo attento del principe Alberto, segna un punto di svolta in una settimana dominata da colpi spettacolari e risultanze inaspettate. La forza mentale dietro la scalata verso l’élite. Non è la prima volta che il ventisettenne monegasco sfida le logiche del tennis moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vacherot abbatte De Minaur: il monegasco vola verso l’élite ATP ATP Acapulco 2026, Alex de Minaur esce subito di scena. Avanzano Davidovich Fokina e VacherotCalato il sipario nella notte italiana sugli incontri validi per il primo turno dell’ATP 500 di Acapulco. LIVE Berrettini-Vacherot 2-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: monegasco avanti nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Tira su un bel dritto d’attacco Vacherot.