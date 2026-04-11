Vaccini senza prenotazione | oggi porte aperte nei centri del Trentino

Sabato 11 aprile i centri vaccinali del Trentino saranno aperti senza bisogno di prenotazione, dalle 9 alle 12. In questa fascia oraria sarà possibile ricevere le vaccinazioni senza appuntamento, con un’attenzione speciale alla prevenzione del Papillomavirus (Hpv), che ogni anno causa numerosi nuovi casi. La giornata offre l’opportunità di vaccinarsi in modo semplice e accessibile.

Sabato 11 aprile i centri vaccinali del Trentino aprono le porte senza prenotazione. Dalle 9 alle 12 sarà possibile accedere liberamente per sottoporsi alle vaccinazioni, con un’attenzione particolare alla prevenzione del Papillomavirus (Hpv), virus responsabile ogni anno di decine di nuovi casi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Gita fuori porta nei castelli, nei palazzi e nei borghi medievali (a porte aperte) Temi più discussi: ??Vaccini (senza prenotazione): oggi porte aperte nei centri del Trentino; Asp di Catania, vaccinazioni senza prenotazione per i nati nel 2024; Sabato 11 aprile torna l’Open Day Vaccinazioni. Accesso libero ai centri vaccinali della provincia; Asp, vaccinazioni pediatriche anche per i nati nel 2024. Vaccinazioni pediatriche, accesso senza prenotazione anche per i nati nel 2024La modalità open permette ai genitori di scegliere più facilmente quando recarsi in ambulatorio, di conciliare meglio gli impegni familiari e lavorativi e di velocizzare l’intero percorso vaccinale ... cataniatoday.it Asp di Catania, vaccinazioni senza prenotazione per i nati nel 2024Si amplia l'accesso libero alle vaccinazioni pediatriche all'Asp di Catania. Da oggi, i genitori dei bambini nati nel 2024 possono recarsi negli appositi ambulatori, senza prenotazione, per la sommini ... ansa.it Annunci a prezzi stracciati sui social, richieste di acconti per vaccini e trasporti e infine l’amara sorpresa: il cucciolo non esiste - facebook.com facebook Quando si parla di vaccini è importante trovare risposte affidabili: nasce così 'Vaccinare bimbi e bimbe: una scelta consapevole', corso gratuito online del progetto #COSIsiFA al quale ha collaborato il Burlo. Scopri di più burlo.trieste.it/2026-9-aprile-… x.com