Usa la ciclabile | affiancano con l'auto poliziotto in bici poi cercano di ucciderlo investendolo
Nella giornata di Pasquetta, tre uomini a bordo di un’auto hanno minacciato un poliziotto in bicicletta, chiedendogli di usare la ciclabile e portandolo a estrarre arma e coltello. Successivamente, si sono lanciati con il veicolo contro di lui, tentando di investirlo. La scena si è svolta in un'area urbana, con i tre soggetti che correvano a grande velocità e hanno agito in modo violento nei confronti dell’agente.
"Abbiamo coltello e pistola, devi usare la ciclabile": così tre uomini, che correvano a folle velocità su un'auto il giorno di Pasquetta, hanno minacciato un poliziotto in bici, prima di investirlo con l'auto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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