Il successo della missione Artemis II ha portato a una conferma ufficiale riguardo l'accordo tra le autorità italiane e l'agenzia spaziale statunitense. La missione ha raggiunto i suoi obiettivi principali, segnando un risultato positivo per le collaborazioni internazionali nel settore spaziale. Le autorità coinvolte hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra i paesi per progetti di questa portata.

ROMA (ITALPRESS) – “Il successo di Artemis II conferma il valore dell'intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l'amministratore della NASA Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la nostra cooperazione sui moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione avanzati e attività scientifiche, con l'obiettivo di favorire e sostenere una presenza umana stabile e duratura sulla Luna”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “E' da qui che si costruisce non solo il ritorno sulla Luna, ma la credibilità e la leadership di chi intende abitarne il futuro, trasformando l'esplorazione in presenza concreta”, prosegue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Urso “Il successo di Artemis II conferma il valore dell'intesa con la Nasa”

“Non lasceremo mai più la Luna”: i piani della Nasa dopo il successo di Artemis II per costruire una base permanenteI primi astronauti ad aver viaggiato verso la Luna in oltre mezzo secolo sono tornati sulla Terra dopo una missione da record a bordo del volo di...

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Temi più discussi: Dal Fronte della Gioventù ai dossier sull'Ilva e l'auto, così Urso è diventato un ministro in bilico; Le casette lunari saranno costruite a Torino: accordo tra il ministro Urso e la Nasa; Luna, Urso: La casa degli astronauti sarà made in Italy; Spazio: Urso firma accordo con NASA su modulo abitativo lunare italiano.

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Fumata nera al tavolo Stellantis con il ministro Urso. I sindacati chiedono l'intervento di MeloniI rappresentanti dei lavoratori chiedono che il tavolo sia spostato a Palazzo Chigi. Il ministro delle Imprese vira le responsabilità sull'Ue: Il problema dell'automotive non è Trump, neanche la Cina ... ilfoglio.it

Tra i presenti anche il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e con un messaggio anche il Ministro Adolfo Urso - facebook.com facebook

Forza Italia, Barelli verso il ministero delle Imprese per lasciare a Marina B. il posto da capogruppo. Il capogruppo verso la nomina come vice di Urso. Domani vertice Marina-Tajani. @salvini_giacomo x.com