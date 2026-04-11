A pochi giorni dal 36esimo turno della Serie A2 maschile, le squadre si preparano a scendere in campo per le ultime partite della stagione. Tra le sfide in programma, una delle più attese si svolgerà a Rimini, dove si sfideranno due team con obiettivi diversi. Nel frattempo, a Milano, si registra il cambio di allenatore per una squadra che punta a migliorare la propria posizione in classifica.

La Serie A2 maschile entra nel vivo del suo ultimo trittico di partite con il 36esimo turno che si appresta a svolgersi quasi nella sua interezza domani. Tra le sfide decisive, l’Urania Milano si prepara ad affrontare la trasferta sul parquet di Rimini, portando con sé una configurazione tecnica profondamente mutata dopo la recente decisione societaria riguardante il giocatore americano Kevion Taylor. Gestione economica e profili tecnici: la nuova strategia dell’Urania. Il raggiungimento della salvezza ha permesso alla società milanese di operare una scelta gestionale significativa proprio in questa settimana. La decisione di liberare Kevion Taylor dal suo contratto nasce da un’opportunità finanziaria e professionale considerata irrinvecibile: un’offerta proveniente dall’Hapoel Holon in Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urania Milano: addio Taylor per l’Israele, sfida cruciale a Rimini

Serie A2. L’Urania cede Taylor in Israele. A Rimini caccia aperta al play-inSi avvia verso il trittico di gare finale la Serie A2 maschile che domani scende in campo con il suo 36esimo turno praticamente nella sua interezza.

Leggi anche: Milano, sfida A2: l’Urania cerca il 5° successo, Livorno a caccia

Temi più discussi: Urania Milano, risoluzione consensuale con Kevion Taylor; Basket: Urania Milano, risoluzione consensuale con Kevion Taylor; Urania Milano, addio a sorpresa: Kevion Taylor lascia la squadra; Kevion Taylor, l’addio a Milano ora è ufficiale.

Urania Milano, addio a Kevion Taylor: separazione improvvisa in Serie A2Kevion Taylor lascia Urania Milano: l’addio del miglior marcatore cambia gli equilibri della Serie A2 e apre nuovi scenari. milanosportiva.com

Urania Milano, addio a sorpresa: Kevion Taylor lascia la squadraA sorpresa l'Urania Milano perde Kevion Taylor. La risoluzione è avvenuta nel rispetto delle volontà espresse dall’atleta, a seguito di un confronto tra ... pianetabasket.com

BASKET SERIE A2 - I biancorossi ospitano al Flaminio la Wegreenit Urania Milano, squadra matematicamente salva. Tutto pronto per l'esordio del nuovo americano Zahir Porter - facebook.com facebook

Il prepartita di @BenedettoXIV - Urania Milano x.com