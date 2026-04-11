Uno sport che vanta una lunghissima tradizione in Italia ma è recente l’esplosione grazie alle seconde generazioni L’ICC T20 World Cup ci ha visti scrivere la storia | battute le big Azzurri in decollo con l’integrazione

In Italia, lo sport del cricket ha radici profonde, anche se solo di recente ha registrato una crescita significativa grazie alle seconde generazioni di giocatori. L’ICC T20 World Cup ha segnato un momento storico, con la nazionale italiana che ha battuto squadre di livello superiore. La squadra ha mostrato un percorso di integrazione e sviluppo, attirando l’attenzione di appassionati e media. Immagini di campi verdi, mazze che colpiscono palline di cuoio e grida di esultanza caratterizzano le partite più importanti.

Immaginate un prato verde, il rumore secco di una mazza in salice che colpisce una pallina di cuoio e un silenzio quasi religioso interrotto da un grido: "Howzat!". Per molti italiani, fino a poco tempo fa, il cricket era solo un’esotica curiosità britannica, un rito lento per gentiluomini in bianco. Ma il vento sta cambiando. Mentre il mondo guarda alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove la disciplina farà il suo trionfale ritorno, in Italia sta esplodendo un fenomeno che mescola integrazione, sudore e una nuova, inaspettata identità nazionale. La scintilla per questo sport nel Bel Paese ha radici antiche e sorprendenti. Sebbene la culla moderna sia l’Inghilterra del XVI secolo, il cricket sbarcò in Italia già nel 1793 a Napoli, grazie agli equipaggi della flotta di Lord Nelson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uno sport che vanta una lunghissima tradizione in Italia, ma è recente l’esplosione grazie alle seconde generazioni L’ICC T20 World Cup ci ha visti scrivere la storia: battute le big. Azzurri in decollo con l’integrazione Storica vittoria per l’Italia, primo successo all’ICC Men’s T20 World Cup 2026, Nepal battuto per 10 wicket a MumbaiStorica vittoria per l’Italia, che conquista il primo successo all’ICC Men’s T20 World Cup 2026 battendo il Nepal per 10 wicket al Wankhede Stadium... Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 5-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: big inning degli azzurri, ma Pasquantino non la chiude